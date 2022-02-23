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Şişli'de olaylı gün! Elinde silahla balkona çıkıp...

Şişli'de bir kişi boşanma aşamasında bulunduğu eşinin kaldığı eve geldi. Kapının kilitli olması nedeniyle üst kata çıkan Tugay Adak tehditler savurdu. İkna çabaları sırasında iki el silah sesi duyuldu. Adak vurularak yakalanırken yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Şişli'de olaylı gün! Elinde silahla balkona çıkıp...
23 Şubat 2022 Çarşamba 14:48

Olay, Kuştepe Mahallesi Köz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den gelen Tugay Adak, boşanma aşamasında olduğu eşi İnci Adak'ın kaldığı binaya girdi.  Elindeki silahla eşinin bulunduğu daireye giremeyen Adak üst kata çıktı. Çatı kattaki dairenin balkonuna çıkan Adak, elinde silahla tehditler savurdu. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Tugay Adak ikna edilemeyince polis operasyon düzenledi.  

Polis çatı katındaki daireye girdiğinde iki el silah sesi duyuldu. Vurulan Tugay Adak ambulansa hastaneye kaldırıldı. Adak'a iki kurşun isabet ettiği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,  Adak'ın çevreye ateş etmeye başlaması üzerine müdahale edildiği kaydedildi. Adak'ın hastaneye kaldırılmasının ardından rehin almak istediği eşi İnci Adak, annesi Saniye Özcan ve kardeşi, ifadeleri alınmak polis merkezine götürüldü. Sokakta yaşanan hareketli anlar nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Polisin yaptığı operasyonu izledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şişli #rehin #yaralama #silah #boşanma
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