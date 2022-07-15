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Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak
15 Temmuz 2022 Cuma 11:01

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Meslek Yüksekokulun ilanda programları belirtilen unvanlarda tam zamanlı olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları haiz olmaları gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları sağlayan Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin 9. maddesinde belirtilen şekilde, YÖK Formatlı özgeçmişini, Doktora belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 1 adet basılı fiziksel dosya ve 5 Adet jüri dosyasını dijital ortamda taratılmış şekilde (PDF formatında) CD/USB flash belleğe aktarılmış şekilde dilekçelerine ekleyerek, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

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