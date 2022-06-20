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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 35 kişi alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü 35 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 35 kişi alacak
20 Haziran 2022 Pazartesi 10:24

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı birimlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 20 Haziran 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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