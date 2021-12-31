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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademik personel alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, çeşitli fakültelerde görevlendirmek üzere akademik personel alımı yapacağını duyurdu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademik personel alacak
31 Aralık 2021 Cuma 10:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ilanda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden  itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına,  Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları  gerekmektedir. Adayların Üniversitenin web sitesinde yayınlanan Akademik Personel  Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

 


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