Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personel alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı birimlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

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