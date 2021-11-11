Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personel alacak

Sivas Cumhuriyet Ünivertesi Rektörlüğü 79 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Büro personeli, Koruma ve güvenlik görevlisi, tekniker, teknisyen, destek personeli alımı için başvurular 11 Kasım 2021'de başlayacak olup, 15 gün sürecektir.



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