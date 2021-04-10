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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin 67 sözleşmeli personel alacağı açıklandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
10 Nisan 2021 Cumartesi 08:32

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi  ve  Diş  Hekimliği  Fakültesine  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununun  4.  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  üzere  06/06/1978  tarihli  ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

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