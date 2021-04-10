Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin 67 sözleşmeli personel alacağı açıklandı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ