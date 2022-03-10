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Sivas'ta otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Sivas'ın Kangal ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumun ağır olduğu belirtildi

Sivas'ta otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!
10 Mart 2022 Perşembe 09:59

Kaza, saat 02.00 sıralarında Sivas-Malatya kara yolunun Abdalboğan mevkisinde meydana geldi. Zonguldak'tan Batman'a giden S.K.(48) yönetimindeki 60 DN 001 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüsteki 20 kişi yaralandı. Yaralılar, Sivas ve Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sivas #kaza #otobüs devrildi #trafik kazası
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