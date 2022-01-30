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Soba gazından zehirlenen anne ve bebeği hayatını kaybetti

30 Ocak 2022 Pazar 09:14

Antalya'nın Serik ilçesinde koronavirüs nedeniyle karantinada olduğu öğrenilen bir aile soba gazından zehirlendi. Anne ve 1 yaşındaki bebeği hayatını kaybederken, baba ve 5 yaşındaki kız ise tedavi altına alındı

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında 4 kişilik ailenin bulunduğu evden ses gelmediğini fark eden komşuları, Ferhat (41) ile Yasemin Yüceay (34) çiftini telefonla aradı. Yanıt alınmaması üzerine eve giden komşuları kapıyı çalmalarına rağmen karşılık alamayınca durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde, bir odada Yasemin Yüceay’ı yüzüstü yatakta yatar halde, bebekleri Yasin’i (1) ise annesinin yatağının kenarında bulunan beşikte sırt üstü yatarken; evin mutfak bölümünde ise Ferhat Yüceay’ı tek kişilik baza yatakta, kızı İkra’yı (5) ise yer yatağında halde buldu.

112 sağlık ekipleri Yasemin Yüceay ile bebeği Yasin’in yaşamını yitirdiğini, Ferhat Yüceay ile kızı İkra’nın ise zehirlendiğini belirledi. Ferhat Yüceay ambulans ile Serik’teki özel hastaneye, kızı İkra ise Antalya’da özel bir hastaneye sevk edildi. Küçük kızın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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AİLE KOVİD- 19 KARANTİNASINDAYMIŞ

Ferhat Yüceay’ın Belek’te beş yıldızlı bir otelde çalıştığı, 3 gün önce de PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle çalışmayan eşi Yasemin ve çocuklarıyla birlikte karantinada oldukları öğrenildi. 

Komşuları İsa Oktay, "Komşumuz Ferhat bir otelde çalışıyordu. Yaklaşık 20 yıldır burada. Bu akşam üzeri komşumuz kendisini telefon ile aramış. Telefonu kapalı olduğu için şüphelendik. Eve geldik ama kapıyı açan olmayınca 112’yi aradık” dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #zehirlenme #soba gazı #ölüm
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