Soba gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti

Niğde’de İmran (60) ve Mehmet Eroğlu (64) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdi

Efendibey Mahallesi Atmaca Sokak'ta yaşayan İmran ve eşi Mehmet Eroğlu’ndan yaklaşık bir haftadır haber alamayan komşuları, balkondan kapıyı kırarak eve girdi. Çifti yerde hareketsiz gören komşuları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiklerini belirledi. Çiftin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.