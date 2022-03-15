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Soba gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti

Soba gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti
15 Mart 2022 Salı 09:22

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 70 yaşındaki Hüseyin Sevim ile eşi 67 yaşındaki Dursene Sevim, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Ilışar Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin ve Dursene Sevim çiftinden haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık görevlileri geldi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Sevim çiftini yerde hareketsiz buldu. Ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftin cansız bedenleri, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ordu #ölüm #soba zehirlenmesi #zehirlenme
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