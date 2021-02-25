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Soba gazından zehirlenen çift öldü!

Adana'nın Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa (37), Muyesse Karslı (32) çifti hayatını kaybetti. Çiftin 2 çocuğu ise hastaneye kaldırıldı

Soba gazından zehirlenen çift öldü!
25 Şubat 2021 Perşembe 12:31

Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde 2 çocuk sahibi Mustafa ve Muyesse Karslı, yatak odasında bulunan sobada kömür yakıp uyudu. Sabah saatlerinde yakınları Karslı çiftine ulaşamayınca eve gitti. Çift kapıyı açmayınca polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Eve giren ekipler, çifti yatakta hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muyesse ve Mustafa Karslı çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Farklı odadaki çiftin çocukları ise hastaneye kaldırıldı.

Çiftin evine gelen yakınları ağıtlar yaktı. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #seyhan #soba gazı #soba ölüm
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