BU GÖL PEMBE
BU GÖL PEMBE
0
HEMEN ÇÖPE ATIN!
HEMEN ÇÖPE ATIN!
0
O DAVADA YENİ GELİŞME
O DAVADA YENİ GELİŞME
0
ACI BİBER ÖMRÜ UZATIYOR
ACI BİBER ÖMRÜ UZATIYOR
0

Soba gazından zehirlenen iki kardeş öldü

Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Dilan (16) ve Müttalip Yıldırım (11) kardeşler yaşamını yitirdi. Yıldırım kardeşlerin, annesi, babası ve bir kardeşi ise tedaviye alındı

Soba gazından zehirlenen iki kardeş öldü
Özlem Çimen
Özlem Çimen
21 Ocak 2021 Perşembe 11:37

Olay, Turgut Reis Mahallesi Zey Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Tek katlı müstakil evde oturan 3 çocuk sahibi Rıfat ve Melahat Yıldırım çifti, gece sobayı yaktıktan sonra uyudu. Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyanan Rıfat Yıldırım, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, çiftin çocukları Dilan ile Müttalip'in sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Rıfat ve Melahat Yıldırım çifti ile çocukları Talha ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dilan ve Müttalip Yıldırım kardeşlerin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adıyaman #gaz zehirlenme
Önceki Haber
Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta alacak
Sonraki Haber
Adalet Bakanı'ndan sosyal medya tepkisi
Sosyal medyada tepki çeken görüntüler
Sosyal medyada tepki çeken görüntüler
0
Eşinin sıcak su ile yaktığı kadın: Serbest kalır diye korkuyorum
Eşinin sıcak su ile yaktığı kadın: Serbest kalır diye korkuyorum
0
Hastanede intiharın ayrıntıları ortaya çıktı
Hastanede intiharın ayrıntıları ortaya çıktı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.