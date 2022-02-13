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Sobadan sızan gaz anne, kızı ve torununun sonu oldu!

Sobadan sızan gaz anne, kızı ve torununun sonu oldu!
13 Şubat 2022 Pazar 09:17

Gaziantep'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Behiye Özkan (65), kızı Selma Özkan (27) ve torunu Yusuf Özçelik (9) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Annesi ve oğlu ile yaşayan Selma Özkan, önceki gece saatlerinde evde sobayı yakarak uyudu. Dün akşam saatlerinde aileye ulaşamayan komşuları şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde hareketsiz yatan Behiye Özkan, kızı Selma Özkan ve torunu Yusuf Özçelik'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 3 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit etti. Cenazeler polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazeler evden çıkarıldığı sırada olay yerine gelen komşuları gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #ölüm #soba gazı #zehirlenme
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