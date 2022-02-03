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Soğukta donmuş kurt bulundu!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde karlı arazide doğa yürüyüşüne çıkan grup, ayakta donmuş kurt buldu. Kentte geçen ay yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 30 derecelere kadar düşmüştü

Soğukta donmuş kurt bulundu!
03 Şubat 2022 Perşembe 13:53

Suşehri ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki Şar köyü yakınlarında doğa yürüyüşüne çıkan Yavuz Kutlu, Yunus Kutlu ve Sedat Üner, karlı arazide donarak ölen kurt buldu. Grup, vücudunda yara bulunmayan hayvanın yiyecek ararken donduğunu belirledi. 3 arkadaş, ayakta donan kurdu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Ocak ayının sonlarına doğru yağan kar yağışı sonrası kent, soğuk havaya teslim olmuştu. Kentte 25 Ocak’ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 30 derece olarak ölçülmüştü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sivas #soğuk #kar #kürt #donmuş kurt
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