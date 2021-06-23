Sokak hayvanları için kulübe tasarladı

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Deniz Akdeniz, sahipsiz sokak hayvanlarının, yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlayıp geliştirdiği köpek yuvalarını Torbalı Belediyesi’nin barınağından aldığı köpekler için kullandı

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim üyeleri; Prof. Dr. H. Güçlü Yavuzcan, Dr. Öğr. Üyesi Murat Önder, Dr. Cemil Yavuz ve Barış Gür öncülüğünde "Yaşamak istediğin gibi yaşat" sloganıyla yola çıkarak sokak hayvanlarına yönelik proje tasarımı gerçekleştirildi. 22 farklı şehrinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen proje kapsamında Türkiye genelinde 175 adet köpek kulübesi ve 23 adet beslenme ünitesi üretildi. Üretilen kulübeler ve beslenme üniteleri barınaklara, ihtiyaç sahiplerine ve beslenme noktalarına bağışlandı.

Torbalı’da yaşayan bölüm öğrencisi Deniz Akdeniz de üretimini üstlendiği köpek kulübeleri ve sahiplendirdiği hayvanlarla projede yer aldı. Temel barınma ve besin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarladığı yuvaları Torbalı Belediyesi’nin barınağından sahiplendiği köpekler için kullandı. Barınaklar sağlığına ve rahatına uygun şekilde tasarlandı. Bunun yanında rahat taşınabilir ve kurulum özelliği de büyük bir kolaylık sağlıyor.

“ONLARIN BİZE İHTİYACI VAR”

Yaptığı proje hakkında bilgi veren üniversite öğrencisi Deniz Akdeniz, “Öncelikle değerli dostlarımız icin bir tasarım yapmak beni çok mutlu etti. Bu süre zarfı içerisinde de onlarla birlikte çok güzel ve değerli unutulmaz vakitler geçirdim. Onların bize ihtiyacı var ve ben yaptığım tasarımla onları mutlu etmek istedim.” dedi.