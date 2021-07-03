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Sokak köpeği Charlie, kadın polislere arkadaşlık ediyor

Antalya Konyaaltı Sahili'nde her sabah polislerin yolunu gözleyen Charlie, önce kadın polislerin yanlarında getirdiği yiyeceklerle karnını doyuruyor ardından onların devriyelerine eşlik ediyor

03 Temmuz 2021 Cumartesi 08:37

Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde devriye gezen kadın polis memurlarının kullandığı "buggy" aracına binerek adeta ekibin parçası haline gelen "Charlie" adlı sokak köpeğine tatilciler de ilgi gösteriyor.

Konyaaltı Sahili'ndeki Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda görevli kadın polis memurları, yaklaşık 1 yıl önce sokakta açlıktan ölmek üzere olan bir köpek buldu. Kadın polisler, "Charlie" ismini verdikleri köpeği sahildeki polis noktasına götürerek karnını doyurdu ve su verdi.

Devriye atmak için buggye (Kumda ulaşımı sağlayan özel tasarlanmış araç) binen polislerin peşinden gelen sokak köpeği aracın arka koltuğuna binerek ekibe eşlik etti. Bu durum ise yaklaşık 1 yıldır sürüyor.

Her gün sabah 09.00'da göreve başlayan polislerin yolunu gözleyen Charlie, önce kadın polislerin yanlarında getirdiği yiyeceklerle karnını doyuruyor ardından devriyelerine eşlik ediyor.

Polislerle sanki ekibin bir parçası gibi devriye atan Charlie'nin buggy aracındaki renkli görüntüsü tatilcilerin ilgi odağı odağı haline geldi.

Polis memuru Merve Tuğ, yaklaşık 1 yıldır buggy ekibinde devriye attığını söyledi.

Charlie'yi ekip arkadaşı gibi gördüklerini ifade eden Tuğ, "Bizden önceki ekip onu sahiplenmiş. Biz de onu çok sevdik. Aramızda duygusal bir bağ oldu. Onu seviyoruz, birlikte görev yapmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

"İşimizi bir nevi kolaylaştırıyor"

Köpeğin sabah kendilerini görünce çok sevindiğini anlatan Tuğ, "Bizden önce buggye biniyor. Devriyede gezerken bizden çok köpeğimiz ilgi çekiyor. Eğitimli polis köpeği sanıyorlar. Fotoğraf çektiriyorlar. Sosyal medyada oldukça ünlü." diye konuştu.

Charlie'nin olay yerine gelindiğinde kendilerinden önce araçtan indiğini anlatan Tuğ, "Charlie olay yerinde önce kendini bir gösteriyor. Örneğin kavga edenlere bir gözdağı veriyor. İşimizi bir nevi kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Polis memuru Vildan Palaz da yaklaşık 3 aydır buggyde Charlie ile görev yaptığını dile getirdi.

Tatilcilerin Charlie'yi çok sevdiğini belirten Palaz, "Charlie bizim ekibimizin üçüncü üyesi. Onu polis köpeği sanıyorlar. Çok akıllı bir köpek. Charlie'yi bir gün kaybettik. Yaklaşık 45 dakika onu aradık karanlıkta. Sabah geldiğimizde onu görmeyince bir eksiklik hissediyoruz. Etrafta onu arıyoruz ve mutlaka bir yerlerde uyuyorken buluyoruz. Onu bulduktan sonra devriyeye çıkıyoruz. Onsuz devriyeye çıkmıyoruz. " ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kadın polis köpek #köpek #sokak köpeği #antalya polis köpek
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