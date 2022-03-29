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Sokak ortasında cinayet böyle görüntülendi!

29 Mart 2022 Salı 09:30

Konya Beyşehir'de 49 yaşındaki Osman Özel, borç ödeme bahanesi ile yanına çağırdığı 43 yaşındaki Musa Yaman'ın eşi Hülya Yaman'ın gözü önünde, sokak ortasında tüfekle vurarak öldürdü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi

Olay, 26 Mart günü saat 06.30 sıralarında Yeni Mahalle Seyran Caddesi'nde meydana geldi. Osman Özel, iddiaya göre, borç aldığı Musa Yaman'ı arayıp, ödeme yapacağını belirterek evine çağırdı. Süt toplama aracında şoförlük yapan Musa Yaman da eşi Hülya Yaman ile birlikte kamyonetle Özel'in evinin önüne gitti. Elinde tüfekle evinden çıkan Özel, kamyonetin yanına yaklaşıp o sırada araçtan inmek isteyen Musa Yaman'a ateş açtı. Kanlar içinde kalan Yaman da elindeki bıçağı Özel'e savurarak karşılık vermek istedi. Bu sırada araçtan inen Hülya Yaman ise Özel'e engel olmaya çalıştı. Çıkan arbede sonrası Yaman kanlar içerisinde yığıldı. Özel ise bir süre bekledikten sonra evine geri döndü. Öte yandan, olay anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Hülya Yaman'ın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaman'ın cenazesi Beyşehir'e defnedildi. Aldığı bıçak darbeleri sonucu hafif yaralanan Özel ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Özel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #cinayet #sokakta cinayet #borç cinayeti
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