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Sokak ortasında dayak yiyen kadının kardeşi anlattı: İlk değil!

Samsun'da sokak ortasında dayak yiyen kadının kız kardeşi konuştu. Kardeşi, ablasının daha önce de şiddete maruz kaldığını anlattı

Sokak ortasında dayak yiyen kadının kardeşi anlattı: İlk değil!
07 Mart 2021 Pazar 09:30

Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi İbrahim Z., tarafından sokak ortasında kızları önünde uğradığı tekme- tokatlı saldırıda yaralanan E.M.'nin kız kardeşi Rümeysa M., ablasının daha önce de bu tür şiddete maruz kaldığını söyleyerek, eski eniştesine tepki gösterdi. Rümeysa M., "Bu ilk olay değil, daha önce de darptan dolayı şikayetçi olmuştuk ve uzaklaştırma aldı, uzaklaştırması bitti. Ben de bu olayı herkes gibi haberlerde öğrendim, video karşıma çıktı. Düşüncenize yaşadığım travmayı. Ablamın yanında yeğenim de var, bir de onun yaşadığı travmayı düşünün. Bazı cezalar verilmediği için bu şiddetti rahat bir şekilde tekrar uyguladı. Daha önceki şikayetlerimizde ceza almadı. Sosyal medyada bu durumu paylaşmak istedim ama ablam istemedi. Ben de kararına saygı duydum. Videodan sonra ben kriz geçirdim ve sosyal medyada paylaşımlar yaptım. Çünkü sosyal medyada gündem olmadan cezasını almıyor. Yeğenimin durumu iyi ama yaşadığı travma çok büyük, şu an güvenli bir yerde anneannesi ve dedesinin yanında. Gerçekten şiddet uygulamaya cesaret edebilecek tüm erkeklerin, bu olaydan sonra buna cesaret edememesini istiyorum. Öyle bir ceza alsın ki kimse buna cesaret edemesin. Umarım hak ettiği cezayı alır ve umarım yaşattığını yaşamadan ölmez" dedi.

VALİ DAĞLI'DAN TALİHSİZ KADINA ZİYARET

Samsun Valisi Zülkif Dağlı da, hastaneye gelerek genç kadını ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Dağlı, ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Samsun Cumhuriyet Başsavcısı M. Sabri Kılıç ile birlikte akşam saatlerinde şiddete uğrayan E.M.'yi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Mağdure E.M.' nin sağlık durumu iyi olup konuyu adli ve idari birimlerimizle yakinen takip edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Kadına yönelik şiddetin bir daha asla gündem olmadığı bir dünyaya kavuşmak temennisiyle, şiddet mağduru kadınımıza bir kez daha Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

KAYMAKAM SOSYAL MEDYADAN BİLGİLENDİRDİ

Canik İlçe Kaymakamı Mahmut Halal, sosyal medyada bir takipçiye "İyi akşamlar. Kadının hayati tehlikesi yok. Şu an kadının annesi, babası ve çocuğu polis merkezinde. Şahıs gözaltında. Savcılık tarafından adli işlemler yürütülüyor" yanıtında bulundu.

OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Annenin durumu çok şükür iyi. Yavrumuz da uzmanlar elinde gözlem altında. Bu cani için Bakanımız devrede. Olayın takipçisiyiz" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #samsun #kadın dayak #kadın şiddet
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