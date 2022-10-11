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Sokak ortasında eniştesini bıçaklayarak öldürdü!

Konya'nın Karatay ilçesinde, tartıştığı eniştesi Süleyman Durmuş'u (48) sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldüren Ramazan Dizman (34), tutuklandı

Sokak ortasında eniştesini bıçaklayarak öldürdü!
11 Ekim 2022 Salı 12:19

Olay, 9 Ekim günü saat 13.30 sıralarında, Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta tartıştığı kayınbiraderi Ramazan Dizman'ın bıçaklı saldırısına uğrayıp, kanlar içinde kalan Süleyman Durmuş, koşarak yakındaki iş yerine sığındıktan sonra yere yığıldı. Olay anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Durmuş, hayatını kaybetti. Süleyman Durmuş'un cenazesi, Konya Şehir Hastanesi'ndeki otopsi sonrası teslim alınarak defnedildi.

KAÇARKEN MONTUNU YAKMIŞ

Saldırı sonrası kaçan Ramazan Dizman'ın, caddedeki inşaata girdiği ve üzerindeki montu yaktığı belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan Dizman, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Dizman, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Dizman'ın, ifadesinde "Eniştem ile aramızda daha önceden alacak-verecek meselesi vardı. Borç meselemiz yüzünden ablam ve eniştemin araları açıldı. Bu yüzden tartışıp, kavga ettik" dediği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #bıçaklama #eniştesini öldürdü
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