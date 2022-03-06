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Sokak ortasında husumetlisini öldürdü, intihar etti!

Sokak ortasında husumetlisini öldürdü, intihar etti!
06 Mart 2022 Pazar 10:13

Mersin'de Mahmut Duruer, sokak ortasında tartıştığı husumetlisi Ali Öngel'i (35) pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla intihar etti. 

Olay, dün akşam saatlerinde Erdemli ilçesine bağlı Tömük Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Duruel, aralarında husumet olduğu öğrenilen Ali Öngel ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Duruel, yanında getirdiği pompalı tüfekle Öngel'e ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalarla ağır yaralanan Öngel, kanlar içerisinde yere yığıldı. Duruel, 100 metre koştuktan sonra aynı silahla kendisine de ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Öngel ile Duruel'in yaşamını yitirdikleri belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Öngel ile Duruel'in cansız bedeni, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler hastanede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mersin #cinayet #erdemli #ölüm #intihar
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