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Sokak ortasında ilginç görüntüler! Biri bıçakladı diğeri silahla vurdu!

05 Eylül 2022 Pazartesi 14:14

Karaman'da ilginç görüntüler. 7 yıldır husumetli olan iki kişi sokak ortasında karşılaştı. İkili arasında tartışma çıkınca Zekeriya K., Hayrettin Akdağ'ı bıçakladı. Akdağ da tabanca ile K.'ye 4 kez ateş etti. Olay anı ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi

Olay, 3 Eylül'de saat 10.00 sıralarında Fenari Mahallesi 293'üncü Sokak'ta meydana geldi. Evine giden Hayrettin Akdağ, sokakta 7 yıldır husumetli olduğu Zekeriya K. ile karşılaştı. Çıkan kavgada Zekeriya K., Hayrettin Akdağ'ı 2 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Karşılık veren Akdağ da tabanca ile Zekeriya K.'ye 4 el ateş etti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hayrettin Akdağ'ı sigara yakıp, kanlar içinde yatan Zekeriya K.'yi bir süre izlediği görüldü.

HUSUMET, 'KÜFÜRLEŞME' YÜZÜNDEN BAŞLAMIŞ

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı, tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanıp, taburcu olan Hayrettin Akdağ, dün polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Hayrettin Akdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zekeriya K.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Bu arada ikili arasındaki husumetin 7 yıl önce 'küfürleşme' nedeniyle başladığı, bu süreçte tarafların yine 2 kez 'küfürleşme' nedeniyle birbirlerinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karaman #bıçaklama #silahla yaralama #küfür kavgası
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