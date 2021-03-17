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Sokak ortasında yine şiddet!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde trans birey olduğu öne sürülen M.A., tartıştığı R.K. adlı erkek tarafından sokakta dövüldü. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olay sonrası kaçan şüpheli gözaltına alındı

17 Mart 2021 Çarşamba 13:26

Olay, önceki gün öğleden sonra Kumluca ilçesinde meydana geldi. Trans birey olduğu öne sürülen M.A. ile R.K. adlı erkek arasında iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K., sokakta M.A.'yı dövdü, ardından da kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis, kaçan R.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis, M.A.'nın olayla ilgili ifadesine başvurdu. R.K.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Bu arada olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, R.K.'nin yerdeki M.A.'yı hırpaladığı ve bağırdığı, olayı gören çevredekilerin kendisine tepki göstermesi sonrası da olay yerinden kaçarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Etiketler; #antalya #kadın şiddet #şiddet
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