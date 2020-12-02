Sokaklar boş kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sokaklar boş kaldı
02 Aralık 2020 Çarşamba 11:35

Kısıtlamanın ardından kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nca alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında, önceki gün saat 21.00 itibariyle tüm yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama öncesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, kentin en işlek cadde, sokak ve meydanlarında uygulama yaparak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sokaklar ve caddeler boş kaldı. Öte yandan, kısıtlama kapsamında alınan kararlara uymayan vatandaşlara da idari para cezası kesileceği bildirildi.


 

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