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Sokakta dehşet! Amca-yeğen birbirini bıçakladı!

Sokakta dehşet! Amca-yeğen birbirini bıçakladı!
27 Mart 2022 Pazar 09:28

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, cadde ortasında tartışan amca ve yeğen birbirlerini bıçakladı. Amca- yeğen hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yüksekova ilçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Abdülkerim Büyükbaş ile yeğeni Salih Büyükbaş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada amca ve yeğen birbirlerini bıçakla yaraladı. Yaralanan amca ve yeğen, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hakkari #amca yeğen #bıçaklama
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