Sokaktaki büyük heyecan hayal kırıklığına dönüştü

İzmir milletvekili aday adaylığı ile sokaklarda büyük bir coşku uyandıran İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin'i CHP aday göstermedi. Laçin, Sokak emekçilerinin hayal kırıklığına uğradığını aktaran Laçin, "Sokağın umudu kırıldı. Ama biz pes etmeyeceğiz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-Türkiye’deki milyonlarca sokak ekonomisinin emekçilerini örgütleyen İzmir Seyyar Satıcılar Derneği ve Meclisi Başkanı Evren Laçin’in Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) yolundaki ilk adımı olan milletvekili adayı adayı olması büyük yankı uyandırmıştı. Örgütlediği sokak emekçilerinin isteği doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir birinci bölgeden milletvekili aday adayı olan Laçin, ülkenin ve kentin dört bir yanındaki sokaklarda ekmek kavgası veren üyelerinin parlamentoda sesi olacaktı. Laçin’in aday adaylığı sokaklarda büyük bir coşkuya neden olurken yüzlerce seyyar satıcı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sokaklara verdiği önemi aday belirleme sürecinde de göstermesini bekliyordu. Pazar günü açıklanan CHP Milletvekili aday listelerinde ise sokakların umudu kırıldı. Toplam 28 ismin yer aldığı, 4 kontenjanın Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti adaylarına ayrıldığı CHP İzmir milletvekili aday listelerinde sokağın temsilcisi Evren Laçin’in ismine yer verilmedi.

"YER ALMADIĞIM İÇİN MUTSUZUM"

CHP’den milletvekili adayı gösterilmemesini değerlendiren Laçin, “İkinci yüzyılda sokak emekçilerinin sesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında olmak isterdim. Milletvekili adaylığım noktasındaki nihai karar partinin. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili aday listesinde yer almadığımız için mutsuzum. Bu süreç daha güzel sonuçlanabilirdi” dedi.

"SOKAKTA SOĞUKLUĞA NEDEN OLDU"

Sokak emekçilerinin hayal kırıklığına uğradığını aktaran Laçin, “Cumhuriyet Halk Partisi’den İzmir milletvekili aday adayı olduğumda sokakta büyük bir heyecan oluşmuştu. O heyecanın yerini hayal kırıklığı aldı. Sokağın umudu kırıldı. Sokak emekçilerinin hepsi daha farklı bir sonuç bekliyordu. Beklemediğimiz bir tablo ortaya çıktı. Aday listelerinde ismimizin olmaması sokakta ister istemez bir soğukluğa neden oldu. Ama biz pes etmeyeceğiz, partimizin yanında durmaya devam edeceğiz, yapacak bir şey yok. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizim için bir ilkti. Türkiye tarihinde ikinci yüzyıla kadar sokak emekçileri; ötekileştirildi, dışlandı. Gönlümüz isterdi ki sokakların sesini TBMM’de haykıralım ama olmadı. Daha çok mücadele etmemiz gerektiğinin farkına vardık. Sokakta binlerce hatta milyonlarca üzülen arkadaşımız oldu. Ama umudumuzu yitirmeyeceğiz, bu son olmayacak” ifadelerini kullandı.