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Soluk borusuna ceviz kaçan çocuk öldü!

Gaziantep'te, yediği cevizin soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kalan Metin Ufuk (2), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Soluk borusuna ceviz kaçan çocuk öldü!
12 Nisan 2022 Salı 12:06

Olay, dün akşam saatlerinde Mavikent Mahallesi’nde meydana geldi. Metin Ufuk’un iddiaya göre evde yediği ceviz, soluk borusunu tıkadı. Nefessiz kalan Metin, durumu fark eden yakınlarının çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Metin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Metin'in cenazesi, adli tıp morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çocuk #ölüm #soluk borusu #ceviz #gaziantep
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