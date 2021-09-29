Somalı madencilerden özelleştirmelere tepki

Somalı madenciler, Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) bağlı Ege Linyitleri İşletmesi’nde (ELİ) bazı panoların özelleştirilme girişimlerini protesto etti.

FATİH ÖZKILINÇ- Manisa'nın Soma ilçesinde yer alan Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) bağlı Ege Linyitleri İşletmesi’nde (ELİ) bazı panoların özelleştirilme girişimlerine karşı Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi üyesi Somalı yüzlerce madenci meydanlara indi. Sabah saatlerinde Soma Cengiz Topel Meydanı’nda toplanan maden işçileri özelleştirme girişimlerine karşı “İş ekmek yoksa barışta yok. Madenler vatandır, vatan satılmaz. Direne direne kazanacağız. Vatanı satanı biz de satarız” sloganları eşliğinde Cengiz Topel Meydanı’ndan ELİ Müdürlüğü’ne yürüdü.



Baskıyla maden sahaları özelleştiriliyor

ELİ Müdürlüğü binası önünde basın açıklamasında bulunan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şube Başkanı Şevket Şahin, “Biz bir emek, onur mücadelesi veriyoruz. Kim ne derse desin. Biz alın terimizle çalışmak, üretmek, kazanmak ve kazandığımızdan da hak ettiğimiz payı almak istiyoruz. Maalesef Cumhurbaşkanımızın çıkardığı kararnameyi yanlış yorumlayanlar Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanununa aykırı bir şekilde maden sahalarımız ihalesiz olarak birilerine veriliyor. Mesele milli servetin çıkarılmasıysa biz yıllardır yaptık. Bu madenciliği bu zamana kadar getirdik. Biz bu serveti çıkaramıyor muyuz? TKİ üzerinde bir çantacı lobisi var. Doymak bilmeyen kömür baronları var. Kömür baronları Enerji Bakanlığı’ndan TKİ Genel Müdürlüğü’ne baskı yaparak maden sahlarımızı parsel parsel elimizden almaya çalışıyorlar. Masraf yapmaya değmez, kalorisi düşük kömür rezervi var deniliyor. Peki, buraları neden özel sektör alıyor? Özel sektör devletten daha çok parayı düşünmez mi?” dedi.



"Madenleri sattırmayacağız"

Şahin sözlerinin devamında ise “Biz insanca üretmek istiyoruz. Biz madeni vatan bildik. Ev bildik, iş bildik. Hiç kimse vatanını ne sattırır ne de peşkeş çektirir. Biz madenleri sattırmayacağız. Biz bugün bir mesaj vermek için toplandık. Bundan sonra da istikametimiz Ankara olacak. Birileri buralara akbabalar gibi çöreklenmişler. Buralardan nemalanmak isteyenler Türkiye’nin rezerv kaynaklarının ruhsatını alarak çöküyorlar. Bıçak kemiğe dayandı sabredecek gücümüz kalmadı. Dün Karatalkaya bugün Sarıkaya. Kala kala iki panomuz kaldı. Eynez ve Deniş. Buralara çöreklenen akbabalar oraları da isterler, oralara da çöreklenirler ” açıklamalarında bulundu.