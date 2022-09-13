İLYAS SALMAN'A HAPİS İSTEMİ
İLYAS SALMAN'A HAPİS İSTEMİ
0
OTOBÜSTE SEKS YAPINCA...
OTOBÜSTE SEKS YAPINCA...
0
KÖYCEĞİZ'DE BOZAYI GÖRÜNTÜLENDİ
KÖYCEĞİZ'DE BOZAYI GÖRÜNTÜLENDİ
0
HALUK LEVENT'TEN MUHTEŞEM KONSER
HALUK LEVENT'TEN MUHTEŞEM KONSER
0

Son ankete göre Mansur Yavaş, Erdoğan'ı açık ara farkla geçiyor!

Son ankete göre Mansur Yavaş, Erdoğan'ı açık ara farkla geçiyor!
13 Eylül 2022 Salı 09:24

MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, katıldığı canlı yayında son anket sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Sencar, yaptıkları anketlerde Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 puan önünde olduğunu ifade etti

2023 seçimlerinde muhalefetin olası Cumhurbaşkanı adaylarından biri olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gösteriliyor. Şu ana kadar ne 6'lı masadan ne de Yavaş kanadından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak kamuoyunda Yavaş'a yönelik oluşan yoğun ilgi, doğal olarak Yavaş'ı anketlerde seçenek haline getiriyor. Son olarak Ruşen Çakır'ın programına konuk olan MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu Özer Sencar, programda anket sonuçlarına ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

"AÇIK ARA HERKESİ GEÇİYOR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın anketlerden 'kasti' olarak birinci çıkarıldığı yönündeki iddialara yanıt veren Sencar, "Bizim cumhurbaşkanı ölçümlerinde başından beri Mansur Yavaş, açık ara herkesin önünde. Onu hemen yakın Ekrem İmamoğlu takip ediyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener oldukça gerisinde. Bunu insanlar Mansur Yavaş'a özel bir şey yaptığımız şeklinde algılıyorlar. Benim Mansur Yavaş ile bir gönül ilişkim yok" dedi.

"MANSUR YAVAŞ 15 PUAN ÖNDE"

Sencar, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündeme geldiğinde beri soruyoruz. Şimdiye kadar Mansur Yavaş'ı geçen kimse yok. Erdoğan dahil. Erdoğan mı Mansur mu diye sorduğumuzda 15 puanla Mansur önde çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #metropoll #araştırma #seçim anketi #mansur yavaş #erdoğan
Önceki Haber
Berber, kuaför ve güzellik salonlarından zorulu tatil tepkisi!
Sonraki Haber
Dini nikahlı eşini döverek öldürdü!
Erdoğan'dan sosyal konut projesi açıklaması: Aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitler...
Erdoğan'dan sosyal konut projesi açıklaması: Aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitler...
0
Amasra Otelleri
Amasra Otelleri
0
Belediye, kendilerini protesto etmek isteyenler için özel alan oluşturdu!
Belediye, kendilerini protesto etmek isteyenler için özel alan oluşturdu!
0
Beykent Üniversitesi 23 öğretim üyesi alımı yapacak
Beykent Üniversitesi 23 öğretim üyesi alımı yapacak
0
Bursa Uludağ Üniversitesi 78 kişi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi 78 kişi alacak
0
7500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
7500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.