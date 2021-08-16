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Son dakika! 3 askerimiz daha şehit oldu!

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu. Patlama nedeniyle 2 askerimiz ise yaralandı

Son dakika! 3 askerimiz daha şehit oldu!
16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:39

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika haberi geldi. Alınan bilgiye göre Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin yerleştirdiği EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.

"ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİZ"

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

Etiketler; #şehit #son dakika #son dakika haber #şehit haberi #pençe yıldırım şehit
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