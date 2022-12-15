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Son dakika! 6 yaşındaki evlilik skandalında iki isim tutuklandı!

Son dakika! 6 yaşındaki evlilik skandalında iki isim tutuklandı!
15 Aralık 2022 Perşembe 14:10

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi olayı gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayla ilgili gözaltına alınan Hiranur Vakfı Kurucusu baba Yusuf Ziya Gümüşel ve çocuğun evlendirildiği kişi olan Kadir İstekli tutuklandı.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

Kararın ardından harekete geçen polis, önce Kadir İstekli'yi Pendik'te gözaltına aldı. İstekli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Daha sonra ise baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı. Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı. Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin İstanbul’da bir cezaevine götürüldükten sonra İstanbul dışında yüksek güvenlikli bir cezaevine sevk edilmeleri bekleniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #6 yaşında evlilik #tutuklama #haber
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