Son dakika! Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı!

Diyarbakır-Mardin karayolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan servis minibüsü geçerken, daha önce yol kenarına park edilen bomba yüklü araç patlatıldı. Olayda 9 polisin yaralandığı belirtilirken, 7'sinin taburcu olduğu, diğer ikisinin de durumunun iyi olduğu bildirildi

Bu sabah saat 05.00 sıralarında Diyarbakır- Mardin Karayolu üzerinde çevik kuvvet polis servis aracının geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Çevik Kuvvet servis midibüsünün merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesinde kurulan canlı hayvan pazarının bulunduğu bölgeden geçişi sırasında yola daha önceden park edilen bomba düzenekli otomobil patlatıldı. Saldırısı sırasında devrilen midibüste bazı polis memurları yaralandı. Saldırı ihbarının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini sağlarken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralı sayısında herhangi bir açıklama yapılmazken, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



BAKAN SOYLU: 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da Çevik Kuvvet servis midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırı ile ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı. Servis midibüsünde bulunan polislerin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü bilgisini de paylaşan Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır."

'9 ARKADAŞIMIZDAN 7'Sİ TABURCU, ŞÜPHELİ VE ONU GÖTÜREN TAKSİCİ GÖZALTINDA'

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, çevik kuvvet midibüsüne bombalı araçla yapılan saldırının ardından hastaneye giderek yaralılar hakkında bilgi aldı. Vali Su, daha sonra beraberinde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alıp, inceleme sonrası açıklamada bulunan Vali Su, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Sabah saat 5’i 10 geçe çevik kuvvet otobüsümüz göreve giderken park edilmiş bir araç patlatılarak terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Allah’a şükürler olsun arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. 9 arkadaşımızdan 7’si taburcu olmuştur. 2 arkadaşımız da şu an kontrol altındalar herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Birkaç saate kadar onlar da taburcu olur. 2 şüpheliyi gözaltına aldık. Bir araç kiralanmak suretiyle yol kenarına getiriliyor. Aracı kiralayan şahsı -buraya getirip patlatan şahıs olduğunu değerlendirdiğimiz- ve onu olay sonrası onu götüren taksiyi süren şahsı gözaltına aldık. Lice ilçesinde gözaltına alınmışlardır. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Şüphelilerin terörle bağlantılı olduğu yönünde bilgiler var. Çalışmalarımız devam ediyor. 1 arkadaşımız sivil, 8’i polis. İlimizde huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.