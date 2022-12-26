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Son dakika! Zincir marketlere zam uyarısı!

Son dakika! Zincir marketlere zam uyarısı!
26 Aralık 2022 Pazartesi 10:07

Asgari ücret açıklandıktan sonra marketlerde etiketlerin değişmesi tepkilere neden olmuştu. Konu ile ilgili Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Zincir marketlerin genel müdürleri ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, müdürleri uyardı

2023 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının açıklanmasının ardından harekete geçen fırsatçılar, marketlerdeki etiketleri anında değiştirmeye başladı. Ticaret Bakanlığı ise konu hakkında gelen yoğun şikayetlerin ardından marketlere yönelik denetim başlattı.

Konuyla ilgili bugün de yeni gelişmeler yaşandı. Ticaret Bakanlığı'nda zincir marketlerin genel müdürleriyle bir araya gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, toplantının ardından sosyal medya hesabından bilgilendirme paylaşımında bulundu.

Muş, "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk" dedi.

"HAKSIZ ARTIŞLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceklerini belirten Muş, "Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #asgari ücret #zam #zincir market
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