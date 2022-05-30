Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! CHP farkı kapatıyor!

MAK Araştırma, mayıs ayında hazırladığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Vatandaşa hangi siyasi partiye oy verecekleri sorulurken, kararsızların dağılımı sonrası dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Buna göre AK Parti, yüzde 28.3 oy ile ilk sırada yer alırken CHP, 1.2 puan geride kalarak yüzde 27.1 ile ikinci oldu. Ankette İYİ Parti yüzde 16.1, HDP yüzde 7.8, MHP yüzde 6.6, DEVA yüzde 3.1, Gelecek Partisi ise yüzde 2.8 oy aldı

MAK Araştırma'nın mayıs ayı anketinde vatandaşlara "Yarın genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızların dağılımı ile oluşan tablodaki verilerde kararsız seçmenin önemli oranda muhalefete yakın seçmen olduğu belirtildi.

MAK Araştırma'nın anketine göre "Yarın seçim olsa Ak Parti'ye oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 28.3 olarak kaydedildi. AK Parti bu oranla ilk sırada yer alırken, CHP az bir farkla ikinci sırada yer aldı.

CHP FARKI ERİTTİ

Ana muhalefet partisi CHP'ye destek vereceğini ifade eden vatandaşların oranı ise yüzde 27.1 olarak ölçüldü. CHP, bu oranla AK Parti'nin yalnızca 1.2 puan gerisinde kaldı.

Son anketlerde çıkış yapan İyi Parti, son ankette de yükselen grafiğini sürdürmeyi başardı. Seçimde İyi Parti'ye oy vereceğini dile getiren vatandaşların oranı yüzde 16.1 olarak kaydedildi. İYİ Parti bu oranla CHP'nin arkasında üçüncü sırada kendisine yer buldu.

MHP, HDP'NİN GERİSİNDE KALDI

HDP'yi destekleyenlerin oranı yüzde 7.8 olarak ölçülürken MHP'nin oranı ise yüzde 6.6'da kaldı. MHP bu oranla HDP'nin gerisinde kalarak beşinci parti oldu.

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partileri yüzde 3'e yakın oy aldı. Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi, yüzde 2.8 oy alırken Babacan önderliğindeki DEVA Partisi ise yüzde 3.1 oy topladı.

Ülkedeki sığınmacılara yönelik çıkışları ile bilinen Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ise yüzde 2'yi aşamadı. Zafer Partisi'nin oyu yapılan son ankette yüzde 1.8 olarak ölçüldü.