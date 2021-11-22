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Songül'ün katili kendini astı

Samsun'da, arkadaşlık kurduğu Songül Değirmenci'yi (44) evinde boğarak öldüren Nami Işık’ın (57), tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini iple tavana asarak intihar etti

Songül'ün katili kendini astı
22 Kasım 2021 Pazartesi 14:10

Olay, 17 Kasım günü Bafra ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Değirmenci'den haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdiği evde, Değirmenci'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Değirmenci'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatan ekipler, saat 01.30 sıralarında binadan çıkan şüpheliyi tespit etti. Yapılan incelemede şüphelinin, Nami Işık olduğu belirlendi. Kamu kurumunda çalıştığı öğrenilen Işık, iş yerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgusunda Değirmenci'yi boğarak öldürdüğünü itiraf eden Işık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili soruşturması sürerken Nami Işık, dün gece kaldığı Bafra Kapalı Cezaevi'nde iple tavana asılı bulundu. İntihar ettiği belirlenen Işık’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #songül değirmenci #katil #cinayet #nami ışık
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