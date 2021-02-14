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'Sonun Özgecan gibi olacak' tehdidine gözaltı

İstanbul'da sosyal medya üzerinden bir kadını 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek ölümle tehdit eden Azerbaycan uyruklu Samir B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

'Sonun Özgecan gibi olacak' tehdidine gözaltı
14 Şubat 2021 Pazar 13:49

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu Samir B.'nin bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaparak, 'Hacer' adlı kadını ölümle tehdit ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin tehdit ettiği kadın hakkında, "Onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu" diyerek tehditler savurduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından İstanbul'un Fatih ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #sosyal medya #özgecan tehdidi
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