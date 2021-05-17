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Şort giydi diye saçlarından tutup yerde sürükledi!

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde oturan üniversite öğrencisi Elif Ülkü Eroğlu, sokağındaki konteynere çöp dökmeye giderken komşusu Mahsun Tatar tarafından ”O... böyle giyiniyorsun" şeklindeki sözlü ve fiziksel saldırısına maruz kaldığını iddia etti

Şort giydi diye saçlarından tutup yerde sürükledi!
17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:45

Antalya'da üniversite öğrencisi Elif Ülkü Eroğlu, şortla çöp atmaya çıktığı için komşusu Mahsun Tatar tarafından saçlarından sürüklenerek darp edildi.

Gözaltına alınan Tatar, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Antalya'nın Kepez ilçesinde oturan üniversite öğrencisi Elif Ülkü Eroğlu, 11 Mayıs 2021 günü, sahurdan sonra sokağındaki konteynere çöp dökmek için evinden dışarı çıktı.

Çöp atmaya çıkan genç kadına komşusu Mahsun Tatar, “O… böyle giyiniyorsun?” diyerek sözlü saldırıda bulundu. Bunun üzerine Eroğlu, Mahsun Tatar'a “Sana mı soracağım?” diyerek tepki gösterdi.

Sözlü saldırılarını devam ettiren Mahsun Tatar, Eroğlu'na saldırdı. Saçlarından tutularak yerde sürüklenen ve darbeler alan Eroğlu, çığlıklarını duyan ailesi tarafından kurtarıldı.

Eroğlu'nun şikâyeti üzerine gözaltına alınan Mahsun Tatar, ifadesinde kimseye saldırmadığını, karşı tarafın saldırdığını öne sürdü.

YAŞADIKLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Elif Ülkü Eroğlu, yaşadığı dehşeti sosyal medyadan paylaşarak anlattı.

Eroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Saat 04.15 civarında sahur sonrası çöp dökmeye çıktım. Evimin 30-40 metre ötesinde konteyner var. Döndüğümde aynı binada oturduğum Mahsun Tatar, önce dik dik baktı. ‘Neden bakıyorsun?' deyince ‘O… böyle giyiniyorsun bizim mahallede böyle şeyler olmaz' dedi.

* Ben ‘Sana mı soracağım, istediğimi giyerim' deyince de üzerime saldırdı. Saçlarımdan tuttu dirseğiyle sırtıma ve boynuma vurmaya başladı. Saçlarımdan sürükledi. Şort giymiştim ve evimden çöp atmaya çıktım yalnızca. Çöp atmak için üstümü değiştirmem mi gerekirdi?

Etiketler; #antalya #kepez #çöp atmak #şortlu kız dayak
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