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Şortlu kıza sözlü saldırı. Kumarhanelerde fotoğrafları çıktı!

Sosyal medyada Şebnem Tüfekçi isimli genç kız, sokakta şort giydiği için kendisine tepki gösteren bir kişinin videosunu paylaştı...

30 Haziran 2021 Çarşamba 12:06

Sosyal medyada Şebnem Tüfekçi isimli genç kız, sokakta şort giydiği için kendisine tepki gösteren bir kişinin videosunu paylaştı. Adı Y.A. olduğu belirtilen kişinin videoda Tüfekçi'ye ve babasına "Gavat" diyerek hakaretler yağdırdığı duyuluyor.

Sosyal medyada yayılan bir video, tepki çekti. Şebnem Tüfekçi adlı genç kız, İstanbul Fikirtepe'de sokakta şortla yürüdüğü sırada yanına yaklaşan ve giydiği şorta tepki gösteren bir şahsın, kendisine hakaretler yağdırdığı anların görüntülerini paylaştı.

Tüfekçi, videodaki şahsa, şort giymesinin onu ilgilendirmediğini belirtirken, şahıs, "Sen utanmazsın" şeklinde karşılık veriyor. Diğer yandan Tüfekçi, şort giymesine ailesinin bile karışmadığını, videodaki şahsın hiç karışma hakkı olmadığını dile getiriyor. Bunun üzerine şahıs, Tüfekçi ve babasına hakaret yağdırıyor.

SOSYAL MEDYADA RUS HESAPLARA İLGİSİ ÇIKTI

Diğer yandan söz konusu video, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, videoyu paylaşarak, şahsın genç kıza yönelik müdahalesinin ve hakaretlerinin yanlış olduğunu vurguladı.

Öte yandan “gavat” diyerek genç kıza saldıran Y.A.’nın sosyal medya hesaplarından Rus kadın hesaplarına ilgisi olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca kumarhaneden de fotoğraflar paylaşan A.’nın davranışının ardından “gavat” etiketi de sosyal medyada gündemde birinci sıraya oturdu.

Etiketler; #şortlu kız #şortlu kız hakaret #şortlu kız saldırı #şort #gavat
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