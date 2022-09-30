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Sosyal konutların temelinin ne zaman atılacağı belli oldu!

Sosyal konutların temelinin ne zaman atılacağı belli oldu!
30 Eylül 2022 Cuma 11:56

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi kapsamındaki ilk 5 bin konutun temelinin, 25 Ekim'de atılacağını açıkladı.

Bakan Kurum, sosyal konut projesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı 5 bin konutun temelinin atılacağı 17 il ile ilgili bilgi verdi. 25 Ekim'de 5 bin konutun temelinin atılacağını aktaran Kurum; Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde temel atılacağını kaydetti. Kurum, "Aylardır bu projeye hazırlık içerisindeyiz. 31 Ekim'e kadar başvuru süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız" ifadelerini kullandı. Bakanlık,17 kentte yapılacak konutların görsellerini de paylaştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #murat kurum #Konut #sosyal konut
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