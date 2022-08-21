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Sosyal medya bu açıklamayı konuşuyor: Market sepetini istediğimiz kadar dolduruyoruz

21 Ağustos 2022 Pazar 08:15

AKP Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, vatandaşı AKP'ye sahip çıkmaya çağırdı. "Market sepetini istediğimiz kadar dolduruyoruz. engel, sıkıntı yok." dedi.


AKP  Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, katıldığı Kent Kulisi adlı programda gazeteciler Mehmet Fiskeci ve Neşe Yıldızhan’ın sorularını yanıtladı.  

Ekonomik duruma ilişkin konuşan AKP'li Okur, ekonomik krizin olmadığını ifade etti ve vatandaşları AKP'ye sahip çıkmaya çağırdı.


Gül Çitil Okur şunları söyledi:  

"Serbest piyasa çalışmaları içerisinde bizler AK Parti hükümeti olarak elimizden geleni yapıyoruz. Devletin yaptığı çalışmalarda yapabileceğinin en iyisini yapıyoruz. Biraz da vatandaşın milletine, devletine, hükümetine sahip çıkması lazım.

Gönlüyle arası yol açılırsa insanlar biraz daha vicdansızlaşıyorlar.  Bir ürününün piyasa satışı varken 10 katı satılması insanların ticari ahlakıyla ilgili olduğunu düşünüyorum.

Bizde kriz yok. Market sepetini istediğimiz kadar dolduruyoruz. Engel, sıkıntı yok. Kaynakları döke saça kullanabiliyoruz.”

28 Haziran 2022'de yayınlanan program sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler; #sosyal medya #ak parti #akp #market #kriz
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