Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Zam geldi ama mini mini

25. ve 26. dönem AKP Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, ülkedeki zamları değerlendirdi. Erdoğan, "Geçen yıl doğal gazın birim fiyatı 1.99'du, şu anda 2.33. Doğal gaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir" sözleri sosyal medyada gündem oldu

Bir TV programına konuk olan 25. ve 26. dönem AKP Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunurken, doğal gaz, elektrik ve akaryakıta muhalefetin büyüttüğü ve sürekli dile getirdiği kadar bir zam gelmediğini savundu.

"Türkiye'de o kadar pahalı bir benzin yok. Muhalefet çok yükleniyor" diyen Erdoğan, yurttaşın şikayet etmekte haklı olduğunu ancak onların dertlerine yine AKP ve Erdoğan'ın derman olacağını ileri sürdü.Doğal gaz fiyatlarından örnek veren AKP'li Hüsnüye Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geçen yıl doğal gazın birim fiyatı 1.99'du, şu anda 2.33. Doğalgaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir. Avrupa'ya bakıyorsunuz, İngiltere'ye vesaire… Hollanda, İsveç'te 3 kat artmış fiyatı. Elektrik ile ilgili de fiyatlar en az Türkiye'de. Avrupa ülkelerinde fiyatlar iki katı. Türkiye, pandemi sürecinde kazananlar sınıfında yer aldı. Bunun en güzel örneği de büyüme rakamları. Yahu kardeşim büyüyen bir ülkeyiz yani. Doğal gaz ve elektrik zammını muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum. Zam yapılmıyor değil, yapılmak zorunda. Girdi neyse, bir miktar yansıması olacak. Kaleciye top gelince biraz yumuşatır ya göğsüyle, hükümet şuan aynen öyle yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ben biliyorum, onun şefkatini, merhametini, milletimize olan sevgisini, bağlılığını, sevdasını… O, topu alıp, biraz göğsünde yumuşatıyor. Taşıyamayacak hale gelince de yükü mecburen yansıtıyor"

Kendisi de alışveriş yaparken fiyatların her hafta yükseldiğine şahit olduğunu dile getiren AKP'li eski vekil, "Her hafta her şeye zam gelir mi? Marketçilerin hepsini suçlamanın bir anlamı yok ama eğer bu noktada fırsatçılık yapanlar varsa da onları da buradan uyarmak istiyorum hem de merhamete gelmelerini istiyorum. Bunu kendimize yapmayalım. Acısını kendileri de çekecek. Zaten insanımıza bir miktar yükleyerek, çektiriyorlar. Market fiyatlarındaki yükselişin sebebi menfaatperestler. Öbür taraftan pandeminin getirdiği zorluklar, bindirmeler, fiyat artışları var. O da bir gerçek ama bir makul olan var bir de makul olmayan var. Her hafta pirincin, bulgurun fiyatı değişir mi yani? Markete giriyorum, ellerinde bazen etiketle gezdiklerini görüyorum. Bence ayıp ediyorlar. Bu aziz millete haksızlık ediyorlar. Bu geminin içinde hepimiz varız. Batarsak hepimiz batacağız" diye konuştu.

2001 yılındaki asgari ücretin 184 lira, bir kutu antibiyotiğin fiyatının ise 55 lira olduğunu öne süren Erdoğan, "Şimdi aynı antibiyotik 16-17 lira, asgari ücret de 2 bin 825 lira. Alım gücümüzde zayıflama var ama 2001 ile karşılaştırılamayacak kadar da asla değil. 2001'de neler çektiğimizi biliyoruz. Ekonomist değilim, ben olayların bu kadarına haizim. 2018'den sonra döviz ile ilgili manipülasyonu hepimiz gördük. Farklı güçler ekonomik yönden saldırmaya çalışıyorlar. Şimdi de yapılabilir. Bir kere yapan bir daha neden yapmasın" dedi.