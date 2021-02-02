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Sosyal medyada gündem: #AşağıBakmayacağız

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir polisin öğrencilere "Aşağı bak, toplu gezmek yok" demesi sonrası sosyal medyada çok sayıda #AşağıBakmayacağız etiketi ile tweet atıldı

Sosyal medyada gündem: #AşağıBakmayacağız
02 Şubat 2021 Salı 08:38

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bir süredir Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına tepki göstermek için eylem yapıyordu. Dün basın açıklaması yapmak isteyen gençlere ise müdahale edildi. Çok sayıda genç gözaltına alınırken, sosyal medyaya yansıyan görüntüler de tepkilere neden oldu. Görüntülerin birinde bir polisin slogan bile atmayan öğrencilere "Aşağı bak, toplu gezmek yok" demesi ise tepki ile karşılandı. 

Bu görüntüler üzerine çok sayıda vatandaş, siyasetçi, ünlü #AşağıBakmayacağız etiketi ile tweet atmaya başladı.

Etiketler; #twitter #aşağı bakmayacağız #boğaziçi olaylar
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