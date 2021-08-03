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Sosyal medyada gündem olmuştu. Evinin yandığını bilmiyormuş!

Evinin önünde yatakta uyurken çekilen fotoğraftaki kadının kim olduğu ortaya çıktı. Kadının alzheimer hastası olduğu için evinin yandığını bilmediği öğrenildi

Sosyal medyada gündem olmuştu. Evinin yandığını bilmiyormuş!
03 Ağustos 2021 Salı 15:06

Antalya Manavgat'taki yangın, 7'nci günde de devam ederken, birçok mahallede evler, kullanılamaz hale geldi. Yangında küle dönen evinin önüne attığı yatakta uyurken çekilen fotoğrafı sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan kadının ise Fatma Öksüzoğlu (87) olduğu öğrenildi. DHA'nın ulaştığı Öksüzoğlu'nun, Alzheimer hastası olduğu ve evinin yandığını hatırlamadığı öğrenildi. Fotoğrafın sosyal medyada gündem olmasıyla devlet kurumları yardımcı olup, Fatma Öksüzoğlu'nu bakımevine götürmek istedi ancak kızı Makbule Öksüzoğlu, "Annemi kimseye vermem" diyerek, kabul etmedi.

Annesinin tek çocuğu olduğunu söyleyen Makbule Öksüzoğlu, "Annemle beraber kalıyorum. İkimiz beraber yaşıyoruz. Yangının olduğu gece uyumadık. Gece 2 gibi duman bastı. Ahırdaki hayvanları saldık. Arabaya binip denize doğru gittik. Çocuklarım eve bakmak için döndüler ama söndüremediler. Evimiz tamamen kül oldu. Eşim 4 ay önce hayatını kaybetti. Annemle beraber kalıyorduk" dedi.

Annesinin Alzheimer ve tansiyon hastası olduğunu belirten Öksüzoğlu, "Evinin yandığından haberi yok. İlk 'Anne evimiz yandı' dedim. 'Ay kocaman ev yandı mı?' dedi sonra unuttu. Şimdi akrabalarımın yanında kalıyorum. Köyde açık ev bulursak orada kalacağız. Annemi almak için geldiler, vermedim. Vermem, o zaten beni görmeden durmaz. Beni 'Anne' diye çağırır. Ben neredeysem o da orada. Bir anneme bakamayacak değilim. Bir o bir ben varım zaten. Benden başkası bakamaz ona" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #manavgat #evinin önünde yatan kadın #yangın yeri yaşlı kadın yatak
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