Sosyal medyada gündeme oturan video! Kadınların gazını koklamak faydalıdır!

Ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'nın sosyal medya hesabından verdiği tavsiye bir anda gündeme oturdu. Küçükusta, "Bağırsak gazı koklamak faydalıdır. Kadınların çıkardığı gazı koklamak daha da faydalıdır. Bilime güvenin" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından verdiği tavsiyelerle bilinen ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'nın son sözleri, kısa sürede çok konuşuldu.
Küçükusta, "Bağırsak gazı koklamak faydalıdır. Kadınların çıkardığı gazı koklamak daha da faydalıdır. Bilime güvenin" ifadelerini kullandı.
Küçükusta'nın videosunun dolaşıma girmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları, konuyla ilgili yüzlerce yorumda bulundu.