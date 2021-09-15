EV SAHİPLERİ DİKKAT!
EV SAHİPLERİ DİKKAT!
0
ÜNLÜ TOSTÇU HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ TOSTÇU HAYATINI KAYBETTİ
0
HAMBURGERDEN PARMAK ÇIKTI!
HAMBURGERDEN PARMAK ÇIKTI!
0
KORONAVİRÜSTE BİR TEHLİKE DAHA!
KORONAVİRÜSTE BİR TEHLİKE DAHA!
0

Sosyal medyada tanınan tostçu kazada hayatını kaybetti

Adana'da, 'ütü tostu' ile meşhur olan ve tost hazırlarken "Acı atıyorum ağabey" sözüyle sosyal medyada tanınan Anıl Kurt (27), kullandığı minibüsle yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Kurt’un, kazadan önce, minibüsün 206 kilometreye çıkan hız göstergesini sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı

Sosyal medyada tanınan tostçu kazada hayatını kaybetti
15 Eylül 2021 Çarşamba 12:16

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Ulukışla-Adana yolunda meydana geldi. 'Ütü tostu' hazırlarken "Acı atıyorum ağabey?" sözleriyle sosyal medyada tanınan ve tostunu 'Adana tostu' olarak tescil ettiren Anıl Kurt, İstanbul Beşiktaş'taki açılışına hazırlandığı şubeden dönüşe geçti. Kurt'un kullandığı 01 EMC 88 plakalı minibüs, iddiaya göre, hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen M.Y. (42) yönetimindeki 31 AAG 12 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kurt’un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü M.Y. yara almazken, Kurt’un cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

Öte yandan Anıl Kurt’un, kazadan dakikalar önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Kurt’un, Müslüm Gürses şarkısı dinlerken, saatte 206 kilometre hızla ilerlediğini gösteren hız göstergesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, paylaştığı görüldü. Başka gönderisinde ise ‘Daha yeni başladık’ notunu paylaşan Anıl Kurt'un cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #kaza #tostçu mahmut #ütü tostu #tostçu ölüm #tostçu mahmut ölüm
Önceki Haber
Eşi kavgada ölen kadın isyan etti: Çocuklarımı da gömmek istemiyorum
Sonraki Haber
Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Takıma sadece zaman gerek
Uzmanlar uyardı: Bu balıklara dikkat!
Uzmanlar uyardı: Bu balıklara dikkat!
0
Ev sahipleri ve kiracılar bu habere dikkat!
Ev sahipleri ve kiracılar bu habere dikkat!
0
Eşi kavgada ölen kadın isyan etti: Çocuklarımı da gömmek istemiyorum
Eşi kavgada ölen kadın isyan etti: Çocuklarımı da gömmek istemiyorum
0
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Erciyes Üniversitesi 20 kişi alacak
Erciyes Üniversitesi 20 kişi alacak
0
Balıkesir Üniversitesi 18 kişi alacak
Balıkesir Üniversitesi 18 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.