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Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüyü izleyenler doktoru sabrından dolayı tebrik etti!

09 Ocak 2023 Pazartesi 12:58

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü izleyenleri çileden çıkardı. Hastaneye giden ve randevusu olmadığı halde maske de takmadan muayene olmak isteyen hastayı doktor uyardı. Ancak hasta muayene olma konusunda ısrar etti. Maske takmayı da reddeden hasta bir de doktoru görüntüleri sosyal medyada yayınlamakla tehdit etti. Yayınlanan görüntüleri izleyenler ise doktoru sabrından dolayı tebrik etti

Son zamanlarda sık sık karşımıza çıkan hasta-doktor videolarına bir yenisi daha eklendi. Twitter'dan paylaşılan bir gönderide bu kez bir hasta, kendisini muayene etmediğini öne sürdüğü doktoru videoya çekiyor.

Görüntülerde doktor ve hasta arasında geçen diyalogda, şahsın randevusunun olmadığı ve zorunlu olmasına rağmen hastanede maske takmadığı anlaşılıyor. Buna rağmen hastaya maske veren kadın doktor, randevusu olan hastalarına bakması gerektiğini söylüyor. Görüntüleri çeken şahıs ise ısrarla odadan çıkmayıp diğer hastaların vaktinden çalıyor, üstelik doktoru bir de çektiği görüntüleri Sağlık Bakanlığı'na yollamakla tehdit ediyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcıların da tepkisini çekti. Videoyu çeken şahsın saygısızlık yaptığını öne süren onlarca kullanıcı, gösterdiği sabırdan dolayı doktoru tebrik etti. Hatta bazı kullanıcılar ise paylaşımlarına Sağlık Bakanlığını ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketledi. Bu kişiler doktorun izinsiz görüntüsünü alan, işini yapmasını, hastaların muayene olmasını engelleyen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti.

Etiketler; #doktor #hastane #muayene #haber
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