Sosyal mesafeli kurban satışı

Karabağlar’da kurban satış yerleri bu yıl Uzundere ve Peker mahallelerinde açıldı. Satıcılardan aralarına en az 2 metre boşluk bırakmaları istendi. Vatandaşlar, esnafla kurbanlık pazarlığını tokalaşma yerine sosyal mesafe sopasını kullanarak yapıyor.

Karabağlar Belediyesi Zabıta ve Veteriner müdürlükleri ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ilçe sınırlarında kurulan kurban satış ve kesim yerlerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Koronavirüs salgını nedeniyle özellikle sosyal mesafe ve hijyen koşullarını kontrol eden ekipler, satış yerlerinin girişine de konuyla ilgili önlemlerin anlatıldığı büyük pankartlar astı. Karabağlar’da kurban satış yerleri bu yıl Uzundere ve Peker mahallelerinde açıldı. Satıcılardan aralarına en az 2 metre boşluk bırakmaları istendi. Vatandaşlar, esnafla kurbanlık pazarlığını tokalaşma yerine sosyal mesafe sopasını kullanarak yapıyor. Zabıta Müdürlüğü rutin denetimlerini gerçekleştirirken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de hayvanların sağlığıyla ilgili genel kontrolleri yapıyor. Salgın nedeniyle kesim yapılacak günler için de özel önlemler alındı. Kurban kesim alanları ve satış yerleri girişinde vatandaşların ateşleri ölçülecek. Buralarda dezenfektan setleri bulundurulup, maske ve hijyen kurallarına uyulması istenecek.

Zabıta Müdürlüğü Ekipleri bayram süresince kurban satış ve kesim alanlarını gezerek belirtilen noktaların dışında satış yeri açanlara ve kaçak kesim yapanlara cezai işlem uygulayacak. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de bayram boyunca denetimlerini sürdürecek.