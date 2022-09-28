Sosyal yardım paketinin detayları açıklandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yeni sosyal yardım paketine ilişkin detaylar açıklandı. Bakanlık tarafından verilen yardımlara 'Çocuk destek bileşeni' ismiyle yeni bir program dahil edilirken, doğalgaz desteklerinde ödeme miktarı arttırıldı. Yıllık 415 TL ile 1.150 TL arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarı, 900 TL ile 2.500 TL arasında olacak şekilde artırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, program kapsamında açıklanan yardım paketleri hakkında konuştu. Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini ifade etti.

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketine ilişkin detayları vererek "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL'ye yükseltiyoruz" sözlerini kullandı. Ayrıca, 'Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir destek programa dahil edilerek sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlamanın yolu açıldı.

150 KW'LİK ELEKTRİK TÜKETİMİ İÇİN 216 TL DESTEK SAĞLANACAK

Elektrik Tüketim Desteği konusunda da bilgiler veren Yanık; "Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (108 TL), 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (144 TL), 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (180 TL) ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (216 TL) sağlayacağız" sözlerini kullandı.

DOĞALGAZ DESTEK TUTARI DA ARTTIRILDI

Bakan Yanık; Doğal gaz Tüketim Desteği'nde 3 milyar TL'lik bir destek sağlamayı hedeflediklerini açıkladı. Konuya dair "2022 yılı kış dönemi için destek tutarlarımızı artırdık. Hak sahibi vatandaşlarımıza yönelik yıllık 415 TL ile 1.150 TL arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarımızı 900 TL ile 2.500 TL arasında olacak şekilde artırdık" ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, 2022 yılı kış dönemi için söz konusu destek programına yönelik başvuruları Eylül ayının ilk haftası itibariyle e-devlet üzerinden yeniden almaya başladıklarını anımsattı. Yanık, yeni başvuru döneminde sadece ev sahiplerine değil aynı zamanda kiracı olan tüm sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşlarımıza da doğalgaz desteklerinden faydalanma imkanı sunuyoruz" dedi.

Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını anlatan Bakan Yanık, "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti. Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız" dedi.

SAĞLIK RAPORU OLAN HASTALARA YÜZDE 5 EK ÖDEME YAPILACAK

Yanık, Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını da ifade etti. Konuya dair , "Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" sözlerini kullandı.