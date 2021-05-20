Soylu'dan Peker'e yanıt: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz

Sedat Peker'in üst üstü yayınladığı videolar Türkiye gündemine oturmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o iddialara TRT Haber'de yanıt verdi

Sedat Peker son günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik videolar çekip YouTube kanalında yayınlıyordu. Çeşitli iddialarda bulunan ve Soylu için 'O benim dönüş biletimdi' diyen Peker'e Soylu'dan yanıt geldi. Dün TRT Haber'e konuk olan Soylu, Peker'in 'Kadın polis yoktu eşimin çamaşırlarını erkek polise arattınız' sözlerine sinirlenerek, 'Biz tecavüzcü değiliz, karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz' sözleri ile yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Sedat Peker operasyonlarıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, Peker'e çok sert çıktı.

Sedat Peker'in evine yapılan operasyonla ilgili "Kadın polis yoktu, eşimin çamaşırlarını erkek polise arattınız" iddiasına yanıt veren Bakan Soylu, "Kimle ilgili ne varsa. Ben kendimden sorumluyum. Ama yargı ve savcı bunu nereye götürecekse götürsün. Ben anlatacağım, bildiklerim var burada söylemiyorum. Bunun hesabı sorulacak. Öyle kalamaz. Biz tecavüzcü değiliz, uyuşturucu satıcı değiliz. Kimsenin karısına bir şey yapılmadı. Türk polisi ne yapacağını iyi bilir. Karısının iç çamaşırına sığınan acizler. Bu kurguyu ilmek ilmek boğazlarından getirmezsek" dedi.

Bakan Soylu, "Ben akıllı bir adamım. Birinci ve ikinci videoyu izledim. Hedefin Türk devleti olduğu konusunda, siz de izlerseniz ne olduğunu görürsünüz. Benim şuramda ödleklik yok. Türkiye'nin üzerinden yıllarca birilerinin himayesinde, psikolojik harp yürütenler, gayri nizami harp yürütenlerin himayesinde yıllarca kollanmışlara müsaade etmeyeceğiz. Süleyman gider, Ahmet gelir müsaade etmez. Anadolu'nun sahibi Allah'tır" diye konuştu.