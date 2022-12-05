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Sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sözleşmeli bilişim personeli alınacak
05 Aralık 2022 Pazartesi 11:36

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ve 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında Tablo-1’de belirtilen 1 pozisyon için sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Başvurular, e-Devlet (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden çevrim içi yapılacak olup, 05 Aralık 2022 Pazartesi saat 09.00’da başlayacak ve 19 Aralık 2022 Pazartesi saat 18.00’de sona erecektir.


İlanın detayları için lütfen tıklayınız.

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